台南連傳雜草火警 警追查燒稻草還是人為縱火

台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊台糖農地傍晚5點多出現大規模雜草焚燒，延燒面積約達8公頃，起火原因待查，台南市消防局獲報後出動10個消防分隊24人到場處理，由於風勢頗大，消防人員採上下風處包夾戰術侷限火勢，晚間9點32分撲滅，晚間8點許仁德區中洲一帶也傳出雜草火警，由於今晚北風強勁，2處火警焦臭味一路往北的高雄飄去，高雄地區民眾飽受臭味，怨聲載道，警方正追查是人為縱火還是焚燒稻草釀火警。

台南市消防局指出，火警晚間9點半獲得控制，警方表示，沙崙起火地點是台糖土地，周遭雜草叢生，獲報後到場調閱路口監視器，調查釐清是否有人為縱火或焚燒雜草引起。

台南市環保局表示，因風向為北風(風速4.1m／s)，評估濃煙往高雄岡山、楠梓、市區飄散，已請高雄市環保局對影響區域、提醒民眾做好自我防護，台南市環保局將持續監控空品數據與高雄市環保局一起合作，確保民眾健康，後續也將針對空氣汙染部分究責。

(中時 )