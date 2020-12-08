基隆去年11月17日發生一起黑衣人擄人割頸案，蘇姓男子不滿施姓少年遭劉姓男子等人毆打，找人將劉男擄走，以棍棒痛毆、凌虐，劉男友人得知後，和陳男協議在七堵郵局見面，未料，蘇男以西瓜刀接應，其中1人頸部被割傷，更把劉男丟包在偏遠宮廟，所幸即時送醫後救回一命，基隆地檢署近日偵結，依殺人未遂罪將蘇男等人起訴。

據了解，蘇男得知，施在七堵區遭劉帶到山區毆打，憤恨不平，找來陳男等人持刀將劉男押上車，帶往南榮公墓凌虐，劉男友人得知後和陳男聯繫，說好帶上劉在七堵郵局見面，劉男友人找楊、邱姓友人到場赴約，陳則找蘇等人前往。

蘇在見到楊、邱後，竟持西瓜刀朝兩人頭部攻擊，楊頸部遭割傷血流如柱倒地、邱立即逃跑求救，蘇等人眼見事態不對，立即收手開車離去，劉男則被被載往郊區的南聖宮前廟埕，警方接獲通報調閱監視器，循線追查，將劉男救出，所幸劉、邱送醫後保住一命。

蘇男等人手段殘暴，砍殺被害人時，均瞄準頭、頸部等要害，警詢後依殺人未遂、妨害秩序等罪將蘇男等人移送法辦；檢方偵訊時，蘇承認將劉男押走、毆打，但否認砍殺邱、楊二人；陳男、其餘共犯則承認所有犯行，最終將蘇、陳等人依殺人未遂罪起訴，涉案少年則移少年法庭偵辦。

(中時 )