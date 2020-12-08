後天是「國際人權日」，儘管「景美人權紀念園區」是紀念早年國民黨政府威權時期白色恐怖，不過國民黨主席江啟臣當天擬與黨務主管一同到景美園區憑弔，回顧台灣民主進程，並譴責民進黨政府近年一黨獨霸，包括不顧民意開放萊豬、關新聞台戕害言論自由、箝制公投、追殺對手政黨等造成民主倒退的「綠色恐怖」諸多作法。

黨務人士指出，過去「白色恐怖」是國民黨的禁忌話題，但歷史傷痛必須撫平，況且自歷任政府包括馬英九總統任內，都為白色恐怖受難者平反，因此景美人權園區不再是國民黨的禁忌。過去馬英九擔任總統、吳敦義擔任行政院長都曾去過景美園區，但以「陽春主席」身分到景美園區憑弔的國民黨主席，江啟臣是第一人。

該人士也說，蔡英文總統在本月5日曾赴景美紀念園區，大談人權、轉型正義、民主和自由，但蔡政府諸多施政卻是以一黨獨大而霸凌民主，造成民主倒退的「綠色恐怖」，對台灣的民主發展絕非好事，國民黨身為最大在野黨，必須強力監督，呼籲國人一起保護民主正常發展。

據悉，配合國際人權日將屆，監察院人權會正舉辦系列活動，蔡英文總統將於10日「國際人權日」當天，應邀參加「台灣人權阿普貴（ Upgrade）」活動並致詞，當天也將公布人權會LOGO，人權會也將發布對兩公約的獨立評估意見。

(中時 )