美國國防部向菲律賓捐贈了價值1.28億美元的武器，包括1架C-130運輸機、狙擊裝備和反簡易爆炸裝置設備。這是美國近期第2次向菲律賓捐贈武器。

防衛部落格(Defense Blog)報導，菲律賓國防部長羅倫扎納（Delfin Lorenzana）和外交部長洛辛（Teodoro Locsin Jr.）接待了來訪的美國代理國防部長克里斯多夫·米勒(Christopher C. Miller)的捐贈，在儀式上米勒表示，1架C-130軍用運輸機將於12月17日交付給菲律賓武裝部隊，將可大幅提升菲律賓的空中運輸能力。

除了國防裝備外，米勒還表示，美國將會再捐一批救災物資，總價達到2340萬美元，是鑑於菲律賓最近遭遇颱風災害，以及新冠病毒疫情，需要相當多的醫療物資。

美國捐給菲律賓的物資對抗恐怖組織為主，包括一批聯合精確打擊、狙擊和反制爆炸裝置的設備，不過具體的品項沒有公布。

在此之前，馬尼拉最近獲得了一批掃描鷹無人機(ScanEagle)、100枚拖式2A反裝甲飛彈，還有24枚MK82傳統炸彈，以及12套目標捕獲系統（ITAS），總價1800萬美元。

菲律賓是迄今為止美國在印度太平洋地區，最大的軍事援助接受國。自2015年以來，美國已向菲律賓交付了價值超過6.5億美元的飛機、船隻、裝甲車，小型武器和其他軍事裝備。

(中時新聞網)