美國準總統拜登近日表明「在美國國內環境強化前，不會跟任何國家簽署新的貿易協議。」經濟部長王美花昨天卻稱「拜登有他國內的問題，我們要將心比心。」令人質疑，民進黨政府寧可對拜登將心比心，為什麼不對多數拒吃萊豬的台灣人民將心比心？

自8月28日宣布明年起開放萊豬，至今3個多月，民進黨府院黨一致的態度，讓人完全感受到「真心換絕情」，只不過真心是給美國，絕情則留給被迫硬吞萊豬的台灣人民。

蔡總統曾自詡「最會溝通的政府」，但開放萊豬卻事先毫無溝通，一再打臉自己在野時及 2016年第一任總統的主張，憑恃一黨獨霸，輾壓高達7成的反萊豬民意。荒謬的是，當部會首長信誓旦旦，絕對不讓學童、榮民、軍人、警察吃到萊豬，又一面說「吃好幾輩子都吃不到危險的量」、「讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要吃」，真是官字兩張口，黑白任他說。

尤其蔡總號稱「談判專家」，至今無法交代進口萊豬除了危害國人健康，到底為台灣換來什麼好處，硬扯國際地位、經貿關係，這是什麼「談判專家」？到今晚還大談的「國家整體最大利益」究竟是什麼，為何3個多月還講不清楚？如今拜登已擺明短期內不跟台灣簽署協議，王美花還好意思要國人「將心比心」。難道民進黨政府認為美國國內問題，萊豬攻台造成我國人民健康、產業衝擊等國內問題，就不重要？

國際貿易談判的折衝鐵律是「有取有捨」，這次民進黨政府開放萊豬，卻是「未戰先降」，手法像自掀屁股給美國看，卻被對手嫌臭，擺明短期內拒簽貿易協議。最可惡的是，民進黨官員為了迎合美國、主動萊豬，毫不以民為念，殘酷地把牛排館、牛肉麵、肉品商等小老百姓都推上火線，如今美國根本不領情，官員還要國人將心比心，民進黨到底心向美國或心向百姓？合理解釋是官員心態是寧利外人、戕害家奴，而交出選票的百姓，地位正如家奴。

(中時 )