資金高度往半導體集中，其餘電子股不甘寂寞，統一投顧鎖定股價休整過後的PCB指標股臻鼎-KY（4958），強調基本面依然強大，並上調財務預測，給予161元推測合理股價，搶吸資金目光。

臻鼎-KY日前公告11月營收209.62億元，月成長38％，連續兩個月月增超過三成，大幅優於市場預期，也打消市場對臻鼎-KY第四季營運恐再度下修的疑慮。統一投顧研究部主管廖婉婷指出，儘管蘋果iPhone 12系列遞延開賣，但銷售創佳績，使臻鼎營運與往年表現不同，營運爆發點延後4～6周，展望12月至隔年1月訂單能見度仍佳。

展望2021年，統一投顧指出，除既有產品市占率再提升外，臻鼎-KY多項布局開始挹注業績，包括Mini LED、高階HDI、合併先豐掌握汽車與網通基礎建設市場等。研究機構預估，臻鼎-KY的2020、2021年每股純益分別是9.36與13.02元，睽違兩年，來年獲利再現大幅成長，年增39.1％，每股將大賺超過一個股本。就評價面而言，臻鼎-KY目前股價僅約當2021年推估每股純益的10～10.5倍本益比，評價偏低。

(工商 )