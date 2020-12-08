台股千金話題重回聚光燈下，亞德客-KY（1590）營收持續爆發，瑞信、高盛證券攜手調升財務預期，加上工具機多頭代表凱基投顧，最高目標價達950元，問鼎千金寶座非空談，這更是台股睽違三年以來，終於在有機會見到傳產千金股，料將引起資金追逐。

外資研究機構力拱亞德客-KY問鼎千金，對台股意義有二：首先，台股今年一度颳起千金旋風，除檯面上的千金股外，緯穎、昇佳電子等均一度備受市場關注，有望問鼎千元大關，然接下來浪頭旋即被半導體族群、航運股、漲價題材股等接連搶占，高價千金股相對沉寂。外資此時鎖定亞德客-KY，可望讓千金題材重新發酵。

其次，台股千金高價族群向來由科技族群把持，目前的五千金大立光、矽力-KY、祥碩、信驊、譜瑞-KY，全都是電子領頭羊，上回出現傳產千金股已可回溯至2017年底、2018年初的精華，因此，內外資大型研究機構本次把亞德客-KY目標價拉上準千金價位，格外顯眼。

根據樂觀派外資所作財務預期，亞德客-KY將擺脫淨利連兩年下滑窘境，2020年回到正成長軌道，就將繳出73％的超高年增率，未來二年也都以雙位數百分比幅度增長，獲利續航力強勁。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，亞德客-KY受惠大陸工具機與電動車電池產業復甦，10、11月營收已達市場預期第四季營收的68％，超標演出，本季表現很可能優於過往季節性情況。展望2021年，亞德客-KY在線性滑軌產品布局更趨完整，該事業對營收貢獻度將會更高，氣動元件業務不僅可能受惠大陸的刺激政策，還有5G基地台、智慧型手機、智慧城市等挹注，來年需求依然蓬勃。

(工商 )