老太太掏銅板買便當不夠錢 他霸氣代付再塞500 暖爆萬人喊讚（翻攝FB爆廢公社二館）

一名男網友在超商購物等付款時，赫然發現前面正在結帳的老太太，正努力掏著1元銅板要付便當錢，但似乎是努力湊也湊不出飯錢，而且看起來餓壞了。男網友立刻跳出來跟店員說「一起的，一起算」，不但搶著付掉便當錢，還塞了500元給老太太請他保重，暖男的義行讓老太太瞬間淚崩，也讓感動上萬網友紛紛按讚。

臉書社團「爆廢公社二館」日前有男網友分享一段經歷。他說正拎著飲料在超商櫃檯前，準備結帳回家好好放鬆的時候，發現前方的老太太，看起來應該餓很久了，買了一個便當，全身掏出來的全是1元硬幣，還不夠......。看到這一幕，男網友再也忍不住，二話不說上前跟店員說：「一起的，一起算」，順勢又再拿了一瓶綠茶給她，待結帳完畢，他將身上剩下的500元全給了老太太，還對她說了一句：「阿姨，妳要保重嘿......」，老太太當場就哭了。

男網友說他開車離開時，心裡一直有種說不出的感傷。他在貼文中也強調，500元沒有很多，但可以救急。希望透過這個小故事的分享，呼籲大家「心存善念，你我皆可辦到。」

文章一曝光，暖爆所有網友的心，按讚人數超過1.5萬人，大家紛紛留言嘉許他的善行：「有一種人的帥，是發自內心的帥」、「感謝有你」、「看完鼻頭也有點酸酸的，不知超商即期品能救濟這種困苦人嗎」、「謝謝你的善心，祝福你一生平安」、「你心真好，有你真好，世界很溫暖」。

(中時新聞網)