憤怒高雄人洗版黃偉哲臉書要求道歉。(圖／黃偉哲臉書)

高雄市民痛批台南火警竟然還要高雄環保局通知才知道。(圖／黃偉哲臉書)

高雄人痛批台南市環保局只會打官腔。(圖／黃偉哲臉書)

高雄今晚(8日)突煙霧瀰漫，刺鼻惡臭讓人作噁，範圍廣大引發民眾恐慌，追查原因竟是台南歸仁農場大火引起。不少憤怒的高雄人也怒灌台南市長黃偉哲臉書「快被你們毒死了」、「不用跟高雄人道歉？」

高雄市晚間刺鼻惡臭味瀰漫，且範圍廣大，從北邊的岡山、阿蓮區到市中心苓雅區都有民眾表示聞到異味，也讓高雄市1999專線被打爆，許多高雄人也上網PO文，直問「整個城市都是燒金紙的味道」、「高雄現在到底在臭幾點」。最終追查才發現，源頭竟是台南歸仁納骨塔附近的農場。

得知源頭在台南後，不少高雄人火大，洗版黃偉哲與台南市環保局臉書，痛罵：「台南農地焚燒廢棄物已經不是第一次，台南環保局是有在運作嗎？」、「台南發生的大火要高雄市通報你們才知道? 可以再扯一點」、「高雄人快被你們台南毒死了知道嗎」、「已經不是第一次了，高雄在台南下風處就該死？」、「黃偉哲你不用跟高雄人道歉嗎」、「因為台南全高雄紫爆，黃偉哲要不要處理啊」。

此外，台南市環保局「複製貼上」式回應也惹怒高雄人：「只會打官腔，幾點通報、怎麼處理的說出來啊」、「要高雄人減少外出戴口罩，不要是要我們自求多福的意思」、「把高雄人當你們台南的人體清淨機？」

(中時新聞網)