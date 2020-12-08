台灣高鐵運量高，每逢假日列車多十分擁擠。為紓解車廂壅擠的情況，高鐵公司去年起對外發出採購邀標書，預計購置12組車廂的新車。不料，卻傳出因關鍵專利掌握在日方手上，歐洲大廠難以插足，且日方還漫天要價，高鐵只能轉而請求台日政府介入協助，同時，此事更引發網友怒火，直言台灣被當盤子。

根據《上報》報導，有知情人士指出，當年高鐵列車採用日歐混血的方案，種下了今日的苦果，因「行控、號誌系統」專利掌握在日本廠商手中，不只令歐洲廠商難以涉足標案，日方更是漫天要價，開出1組列車50億元新台幣的天價，令高鐵公司難以接受。

對此，高鐵公司也向交通部反映此一難題，甚至還希望駐日代表謝長廷協助，和當時的安倍政府協調，通過政治力量來解決，但交通部與日本國土交通省交涉未果，而交通部長林佳龍也找上主導此案的JR東海公司的名譽會長葛西敬之協調，但尚未獲得回音。

交通部長林佳龍也未高鐵採購列車難題奔走，但仍未得到回應。（陳怡誠攝）

此事也引起網友熱議，並讓不少網友感到十分憤怒，「不要買的最大！再吵就把日本號誌系統全換了，我們忍受幾個月不用高鐵而已啊」、「不要買就好了啊」、「嘴巴說台日友好，實際上背地裡在盤算著，如何海撈你一筆」、「就這樣傻傻的被日本人吃夠夠！我們是買方耶！大可不買嗎？笨笨笨」、「台灣真的被當盤子了」。

(中時新聞網)