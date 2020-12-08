周杰倫難道不出唱片，改賣蛋餅了嗎？近日大陸一位擺攤賣蛋餅的老闆因長相神似周杰倫而爆紅，影片上傳路網後，不僅吸引數十萬網友注意，更有不少人跑去攤位上打卡留念。這也讓不少網友笑稱，原來周董在《下課等你》這首歌裡說：「我找了份工作，離你宿舍很近，當我開始學會做蛋餅，才發現你不吃早餐。」不是說說而已。

近日微博上流傳一則影片，一位蛋餅攤的老闆不論從什麼角度來看，都與周杰倫長得極為相似，有許多網友不遠千里找到攤位來打卡，就算不能和本尊合照，能和「蛋餅周杰倫」照張相也是不錯。

還有更瘋狂網友花了大半天的時間來朝聖，只是為了是能吃到「蛋餅周杰倫」親手做的蛋餅，可見明星臉的威力，也是不容小覷。

由於蛋餅攤老闆與周杰倫長得十分神似，讓不少人前往朝聖 (圖/ 微博)

在當地已經賣了20年的蛋餅攤老闆，對於突然爆紅也感到有些受寵若驚，甚至還被網紅公司相中，打算要合作開網紅店，不過老闆本身自認沒什麼特殊才藝，唯一會做的只有這一件事，只希望能多賣出點蛋餅，繼續養活一家5口。

(中時新聞網)