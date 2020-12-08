新增兩例境外移入 中央流行疫情指揮中心記者會。(中時新聞網直播)

國內COVID-19（新冠肺炎）疫情震撼彈！一名自大陸浙江持陰性檢驗證明返台本國籍男性（案719），入境後於居家檢疫期間出現發燒症狀，於今日（8日）確診。指揮中心發言人莊人祥指出，案719病毒採檢CT值15算高，研判是近期感染，目前尚無法排除是境外感染或是境內感染。對此，奇美重症加護醫師陳志金表示，案719境外境內感染可能性都很高，但無疑是個重要指標。

發言人莊人祥指出，案719第一次病毒篩檢CT值為15，第二次篩檢CT值也有17（病毒含量高），顯示個案為近期感染，不能排除示本土感染，剛好個案在第12天發病，屬於潛伏期間，也能算境外感染。莊人祥表示，由於個案發病期間在檢疫期間，接觸者都有做好病毒防範，境內感染比例較低，不過會針對案719病毒進行培養，再與大陸病毒株做比對。

指揮中心12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，所有入境旅客需檢附3日內陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所加強通報採檢。(指揮中心提供)

浙江台商確診再掀境內感染疑慮，對此，陳志金於臉書上指出，支持案719為境外感染的理由有三：1.個案於11月22日從上海浦東機場返台，當天浦東機場有7例確診，當晚連夜採檢1萬多例，「是否在機場或是在浙江感染？」2.個案持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，但此報告是否準確？3. 他在防疫旅館是一人一室，被感染機率低。

支持案719在境內感染的理由則有二：1.個案持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，報告應該可靠。2.一般被感染後，絕大多數(97.5％)會在11天內發病，但是，個案是在入境後第12天才出現症狀。

目前這兩方向皆不能夠排除，但陳志金認為，案719屬境外感染的可能性較高，因為還是有2.5％的人，是在入境11天後發病。他指出，個案若是在國內被感染，以目前的嚴密監控模式，應該很快會找出傳染給他的人；但這幾天內，防疫旅館若無出現其他感染者，個案屬境外感染可能性就更高。

不過即便浙江台商是境外感染，陳志金指出，案719還是一個很重要的指標，因為這表示大陸還是有可能在輸出病例！未來對台商返國的防護還是不能輕忽。

(中時新聞網)