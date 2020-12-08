新冠肺炎疫情持續延燒，台灣2020年度代表字今日出爐，「疫」字從66個字中脫穎而出拿下第一名，到底讓全球陷入恐慌的疫情何時才有解？通靈大師江嘉葉特地於12月8日抽觀世音靈籤，預測疫情未來發展。

江嘉葉表示抽中第37籤《管公明避隱遼東》，該籤詩的內容「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜；爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」，配掛則為：風火家人，上巽（☴）下離（☲）。風火家人，就如同大家是一家人，每個人都要各司其職，聽從大家長的指令，扮演好自己的角色，完成分內工作，一起抵抗和面對困境。

江嘉葉說明籤詩的前兩句，指如果要問身體健康或運勢吉祥否，就好像想要吹著涼風，卻又想點著蠟燭，比喻風與蠟燭是難以同時存在，暗示各個政黨之間，不要再為了自己政黨的利益，或是彼此的理念不同而相互攻擊批評，應盡釋前嫌，共同努力，才能對抗疫情。

後兩則是要好好靜下心來處理事情，別讓燭光滅掉，才能等待未來好的消息，暗示相關部門須平心氣和的好好開會討論，研擬出一套標準對抗疫情，才能在最後獲得良好的成效。

江嘉葉說，此籤詩與配掛都在說明，要同心齊力，共同努力面對疫情。依六爻能量來看，酉金官鬼未現於六爻之中，且官鬼得日辰能量，而父母爻克制福神子孫，令福神無法壓制官鬼，表示疫情仍在檯面下不斷的持續發展，因此在今年底，冬天之際，疫情仍可能會有流竄的現象產生，全民不得不防，千萬不可掉以輕心，一定要聽從政府的政策，共同防疫，須等到開春之後，兄弟爻於月建之時，更增能量，能提供給福神子孫，疫情才會有所控制，待到夏天時，福神子孫出頭，就能很明顯有效地壓制疫情。

★民俗說法，僅供參考。

江嘉葉8日抽中第37籤。（江嘉葉提供）

(中時新聞網)