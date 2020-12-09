新華網報導，2020兩岸企業家峰會年會配套活動「中小台資企業金融服務論壇」8日在廈門舉辦，達成設立「兩岸金融產業合作聯盟」、金融服務中小台資企業合作項目簽約等多項成果。

此次論壇由福建省金融監管局、廈門市金融監管局指導，廈門金圓集團主辦、金圓統一證券承辦。作為2020兩岸企業家峰會年會的配套活動，此次論壇以「提升金融服務水準 助力中小台企發展」為主題，涵蓋「兩岸金融產業合作聯盟」設立儀式、金融服務中小台資企業合作項目簽約、「加快建設金融強市，打造區域性金融中心」專題推介，以及中小台資企業金融服務經驗分享等環節，旨在持續深化兩岸金融交流合作，為廣大中小台資企業在大陸投資興業提供更好的金融服務。

福建省副省長郭甯甯在論壇上致辭表示，作為「台胞台企登陸的第一家園」，福建是大陸台資企業最集中的地區之一，也是兩岸各領域交流合作最密切的地區之一，近年來在推進閩台金融雙向交流合作方面持續發力，在兩岸金融合作、資本市場建設、金融人才交流等方面取得積極進展。希望論壇更好地探索兩岸金融合作新路徑、新方案，為中小台資企業投資興業提供更高效、務實、暖心的金融服務，為台胞台企就業創業興業提供更大、更廣、更全面的平臺。

論壇上，由深耕服務台資企業的廈門銀行、金圓統一證券、兩岸股權交易中心、中國銀行福建省分行等10家金融機構發起的「兩岸金融產業合作聯盟」成立，並承諾共同推進兩岸金融產業合作、全方面服務中小台資企業。「聯盟的成立將幫助台資企業解決融資難等金融問題，有助於台企轉型升級，更好地在大陸發展。」廈門台商協會會長吳家瑩說。

論壇還現場簽約3個金融服務中小台資企業合作專案，包括中小台資企業融資增信基金、服務在閩台資中小企業出口授信及服務兩岸企業框架協定，旨在加大對中小微台資企業及其商業夥伴的融資支持，積極支持台資外貿企業用好、用足信用保險工具，向台資企業提供全方位的資本市場服務。

(中時 )