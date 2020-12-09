亞塞拜然與亞美尼亞的納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區)戰爭，以亞塞拜然的全勝而結束，土耳其做為亞塞拜然的主要支持國，也將派兵將參加週四舉行的勝利大閱兵。

防衛部落格(Defense Blog)報導，亞塞拜然國防部在一份聲明中說，超過3,000名士兵將於12月10日參加在首都巴庫舉行的遊行。為了使閱兵更盛大，還將邀請盟友土耳其加入。亞塞拜疆國防部發言人說，土耳其的士兵已經抵達巴庫。

國防部表示：「這場閱兵遊行將展示多達150輛軍用車輛，其中包括新式的軍事裝備、飛彈和大砲部隊。甚至還會展出從亞美尼亞軍那裡奪取到一些戰利品。」

預計土耳其總統艾爾段也將出席儀式。

納卡地區在亞塞拜然國土範圍內，也是國際公認的亞塞拜然領土，然而當地的居民有很大一部份是亞美尼亞裔，因此他們希望是獨立建國，或是隷屬亞美尼亞，這當然不會得到亞塞拜然同意，於是兩方一直處在高度緊張狀態。

在前蘇聯時期，由於兩國都是蘇聯的加盟國，上頭有蘇聯壓迫著，因此就算心生不滿也無法有所動作，但是1990年蘇聯解體後，兩國的衝突就搬上枱面化。

這場44天的衝宊，阿塞拜然是節節勝利，打下了納卡的5個城市、4個城鎮，和286個村莊，之後在俄羅斯的調停下，亞美尼亞宣布放棄對納卡的一切權利。

土耳其提供給亞塞拜然的裝備，在這次戰役表現傑出，是亞塞拜然勝利的重要因素。

(中時新聞網)