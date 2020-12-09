台北市議員羅智強為「反萊豬」發起罷免民進黨立委吳思瑤，而就在立法院萊豬案送出委員會時，吳思瑤竟缺席。對此，國民黨台北市議員羅智強8日再點名5位護航萊豬的新北市綠委，分別是賴品妤、蘇巧慧、羅致政、江永昌、余天，而僅僅7個小時，文章竟被1千多人瘋傳。

根據《選罷法》，罷免台北市士林北投區立法委員吳思瑤，需要6萬8860張票。羅智強曾表示，這不是一個容易的門檻，因此他先成立「網路罷免總部」－「反萊豬，我＋1」粉專，先集氣6萬8860讚，邀請大家用「讚」下架吳思瑤。

但就在羅智強公開發動罷免行動後，吳思瑤7日卻缺席，民進黨萊豬行政命令決議案送出委員會的行動。羅智強對此在臉書回應，「這一次，吳思瑤沒有護航萊豬，給她一個讚」，並強調是因為「+1」持續的發聲，給了吳思瑤不敢投票的壓力，但仍要看吳思瑤在「12月25日最後表決」會不會投票。

羅智強臉書。

羅智強8日晚間再度在臉書發文，雖然「少了吳思瑤，還有新北五萊委，昨天護航萊豬出委員會，真的好光榮、好對得起新北市民。不幫高調替這五位萊豬立委宣傳一下，對不起新北市民，他呼籲，大家一起來給這5個萊豬立委打個大X」。

貼文PO出7小時後，也吸引1.6萬人按讚，1千8百多則留言，1千多名網友大量轉傳。

少了吳思瑤 還有新北五萊委 昨天護航萊豬出委員會 真的好光榮 好對得起新北市民 不幫高調替這五位萊豬立委宣傳一下 對不起新北市民 大家一起來給這五個萊豬立委打個大X 由羅智強發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)