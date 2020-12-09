生產胜肽蛋白為主的達邦蛋白(6578)，隨大陸漳州廠去年投產，接單逐漸展現效益，第3季營運成果較上季及去年同期分別成長141％及83％，10月銷售量並創34個月新高，合併營收較9月成長22％，並較去年同期成長58％。

看好全球禁抗與樂活食安商機，結合益生菌研發進展到益生菌生物整合工程，從農業生技跨界到樂活食品產業，落實從農場到餐桌的食安理念，今年20週年的達邦蛋白，新的佈局蓄勢待發，準備迎接第3個黃金獲利10年。

以整體產業面來看，達邦蛋白力抗非洲豬瘟、新冠肺炎及美元波動的影響，漳州廠自去年第4季投產後，前期營運成本較高，且受美金貶值影響，前3季稅後淨利低於去年同期，但隨著接單穩定後，第3季營運狀況已見成長；達邦蛋白董事長劉郁芬表示，公司最壞情況已過，將從谷底開始爬升了，營運將逐漸穩定。

劉郁芬坦言，現在最大挑戰是匯率變動太大，新台幣升值幅度達10％，這季恐怕是無力回天了，明年新台幣兌美元恐破28元大關，等於讓企業淨利減少10％，匯率帶來的衝擊是「不戰之罪」。

面對匯率變動，劉郁芬表示，產品先前已經漲價2波，但由於還有舊單，必須按照合約定價進行，因此，預計明年會重新報價；由於台灣農地少、加上氣候條件等原因，無法生產足夠的玉米、黃豆，做農漁畜牧業食品來源，過度仰賴以美元計價的進出口品，明年將有通膨隱憂。

在全面停止使用抗生素於農漁畜牧業之前，達邦蛋白就預見到全球無抗養殖商機來臨，2015年即在亞洲畜牧及水產養殖產量佔有率最高的大陸建設新廠，福建漳州廠已於2019年10月開始投產，提前趕上全球養殖業禁用抗生素的趨勢。由於，即早的佈局，目前漳州廠的產能加上台灣廠的滿載，帶動公司營運出現倍數成長，今年10月銷售量創34個月新高。

達邦蛋白也啟動益生菌生物整合工程，跨足保健食品，「DABOMB精釀咖啡」以及「Beyond Protein高纖新食代- 美妍胜肽飲」，就是達邦蛋白由農業生技跨界健康樂活食品市場的產品。

「DABOMB精釀咖啡」是以100％單品咖啡豆種，搭配獨家由40年普洱茶萃取出的好菌來發酵與淬鍊，不僅降低咖啡中的苦澀口感，讓咖啡具有焦糖、巧克力、花果香等多種香氣，同時也降低咖啡因達到20％，減少因為喝咖啡所帶來的心悸、胃痛等副作用。對於喜歡喝咖啡，卻因為咖啡因造成心悸或影響睡眠的消費者而言，是一大福音，台灣咖啡市場規模一年超過700億元，極具產品開發價值。

而植物蛋白飲『高纖新食代- 美妍胜肽飲』，則是提供消費者低卡高蛋白質營養食品的選擇，使用植物性大豆胜肽加入專利複方益生菌，以「高膳食纖維、高鐵、高蛋白」和「低糖、低脂、低熱量」的素食蛋白配方，提供消費者想要攝取優質蛋白質，又能帶來飽足感的新選擇。這款產品的開發，主要是看好台灣運動人口快速成長，及高齡化時代，對於肌肉保健的需求。

(中時 )