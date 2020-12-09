如果現在有交往或結婚對象的人，都希望自己能跟對方恩愛又甜蜜，星座運勢網站「星座神婆」分享以下5個星座特別寵愛另一半，和他交往、結婚真的非常幸福！

▍第五名：水瓶座

水瓶座對於外人和自己人分得很清楚，如果跟他沒那麼熟，會覺得他好像不太管別人的感受，但只要是他認定的對象，一定可以明顯感受到他的寵愛和偏心，而且無論對錯都會相挺，愛得很盲目。

▍第四名：金牛座

金牛會用自己的方式來寵愛另一半，他表達愛的方式比較內斂，會記下對方的喜好，然後在細節處展現體貼，雖然有時他還是會顯現出固執的樣子，但只要身在其中其實很明顯可以感受到他的用心。

▍第三名：獅子座

獅子雖然談戀愛時是個霸道總裁，但也非常寵愛另一半，只要獅子座墜入愛河，他會放下身段把所有寵愛都給你，盡力表現貼心的一面，讓你感受到滿滿的愛情。

▍第二名：處女座

龜毛的處女會希望自己的另一半變得更好，所以會提出要求，希望能改掉另一半的壞毛病，但如果真的無法改變，處女也會放下自己的原則，包容對方的缺點，這對處女來說是一個很大的讓步，都是因為他太愛了！

▍第一名：魔羯座

摩羯座的愛非常持久，而且很實際，他們雖然嘴巴比較笨，不會甜言蜜語，但是會用行動展現溫柔，只要觀察他做的事情就可以知道他有多在乎你，他的溫暖不會隨著時間消失，而會永遠圍繞在身邊。

(中時新聞網)