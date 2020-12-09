多數人都希望能遇到好緣份，兩人相知相愛、幸福一生，最怕遇到爛桃花，因為在戀愛中互相傷害真的太痛苦了！星座運勢網站「星座巫師」指出，以下3個星座在今年年底可能會遭遇桃花劫，如果沒有妥善處理，對自己絕對是一場折磨！

▍1.天秤座

天秤座本來人緣就很好，身邊總圍繞著一堆朋友，其中也不乏暗戀他的對象，如果目前單身的天秤，年底可能會有多位對象告白，此時最好可以多聽聽身邊朋友的客觀意見，不要靠著感性和衝動決定交往，否則這段關係可能會痛苦大於快樂，談戀愛反而成為折磨。

▍2.處女座

處女座在挑選對象時很挑剔，所以問題不是出在他會挑到爛人，而是處女在面對戀情時總是有點被動，在年底可能會遇到很曖昧的對象，但處女可能會因為完全不主動而錯過對方。另外還有可能發生前任又出現在生活裡，擾亂目前新戀情的狀況，若遇到一定要果斷處理，才可以躲開桃花劫。

▍3.雙子座

雙子座很會說話，擅長社交，所以有許多的朋友，但雙子講話時常曖昧不明，會讓身邊的朋友以為兩人有機會在一起，而雙子其實完全把對方當成普通朋友。今年年底雙子將自食惡果，有意想不到的朋友告白，如果不好好處理的話，兩人連朋友都做不成，從此決裂。

(中時新聞網)