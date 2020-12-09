【回憶殺】35歲女星羽庭是《藍色水玲瓏》、《蝴蝶密碼》和《戲說台灣》的固定班底，時常演女鬼或是苦情角色，令許多觀眾印象深刻。戲外的她，或許是身材太過吸引人，居然被導演和同劇男演員性騷擾。

羽庭畢業於華岡藝校戲劇科，剛畢業即參與《藍色水玲瓏》的拍攝，雖然沒有馬上大紅，但3年後她擔任澳門女星梁洛施的替身演員，意外打開知名度，有「替身女王」的名號；而她也沒浪費本身的好身材，26歲出版全裸寫真《替身》，展露真人版娜美的曲線，且拍攝過程沒有做防護措施、沒清場，尺度相當大膽，對此她表示脫星與寫真女星有差別，不害怕被定型，只想趁年輕留下作品。

羽庭曾拍攝全裸寫真。（圖／中時資料照）

未料火辣身材卻遭到狼爪，下手對象還是工作夥伴，根據綜合媒體報導，羽庭到台中拍戲下榻飯店，該劇導演趁著酒意闖入房間，將她整個人壓在床上揉胸、親吻乳房，幸好室友即時回來，才沒有被性侵，隔天羽庭找導演理論，調查之下發現還有5名受害者，共同指證下順利將導演轟走。

不只如此，羽庭擔任《玫瑰瞳鈴眼》女主角時，要拍攝女上男下的調情戲，卻被男演員趁機真頂，還問「有沒有感覺」，擺明要一夜情，礙於當時她是新人，先選擇忍氣吞聲，只能向媽媽吐露委屈，媽媽氣得向她的公司抗議，卻換來工作人員「喜歡被摸、摸得很爽」等嘲諷，等同白白被吃豆腐，事後羽庭呼籲後輩要懂得保護自己，若有任何不妥一定要即時發聲。

(中時新聞網)