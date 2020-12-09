在羅貫中所著的《三國演義》中，諸葛亮可說是神級人物，不但料事如神、聰明絕頂，同時還是個發明家，無奈後期內憂外患，一心想完成劉備囑託一統中原大業的他，數次北伐未成，最後病逝五丈原；這也讓杜甫寫出經典詩詞《蜀相》，最後兩句最為大家耳熟能詳：出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。

早在劉備三顧茅廬成功，請孔明出山時，水鏡先生早已預言了孔明的結局。水鏡先生就是司馬徽，他可不是一般人，而是一個神人；他精通道學、奇門、兵法、經學。就是他向劉備舉薦了諸葛亮和龐統二人，認為他們二人可以輔助劉備成就一番事業。但是也是他在孔明出山時說：「孔明雖得其主，不得其時」。

司馬徽精通道學、奇門、兵法、經學，被人稱為「水鏡先生」 (圖/ 翻攝自網路)

水鏡先生說的「不得其時」，可能有兩個意思。一是天時，劉備請諸葛亮出山的時，劉備還是一個沒有自己城池的人，而曹操已獨據天下挾天子以令諸侯。曹操不僅地盤大，且兵強馬壯，因此占據了天時。

二是大勢所趨，如果曹操只是占據天時也不可怕，人和方面也不差，在綜合實力方面最強，曹操一統天下乃大勢所趨。

因此，諸葛亮六出祁山，最後還是病死在五丈原，可以說就此印證了司馬徽說的「孔明雖得其主，不得其時」這句話。那麼，既然如此，司馬徽為何還要舉諸葛亮去輔助劉備呢？實際上，其中的道理很簡單。

孔明六出祁山無果，最後病逝五丈原 (圖/ 翻攝自網路)

孔明當時若投靠了曹操，魏國人才濟濟，他最多只是一個重要的謀士。但在蜀國就不同了，他成為了丞相，可以盡情地發揮自己的才能。最後雖然沒有一統天下，但也成就了萬世美名。

(中時新聞網)