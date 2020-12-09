大S、汪小菲夫婦感情恩愛。(本報系資料照)

女星大S的婆婆張蘭是俏江南集團創始人，即便她已在2015年被迫退出俏江南董事會，生活仍過得相當富貴。62歲張蘭近日就在社群網站分享她在家中用蘋果、檸檬等材料熬煮紅酒的影片，意外曝光其豪奢生活，引發大陸網友熱議。

張蘭日前在社群網站上傳了一部生活影片，大方與粉絲分享自己的養生秘訣，「我喝的是蘋果、檸檬、丁香、桂皮、還有薑熬的紅酒，這個特別暖胃，而且還美容養顏，睡眠特別好，又沒有酒精。」

汪小菲與張蘭母子情深。(取自汪小菲微博)

只是張蘭所處的豪宅內景，還有她身上所穿著絲綢睡袍，金光閃閃又貴氣十足的各種細節，就似乎比養生飲品還要吸引人，大陸網友紛紛羨慕留言「穿上3萬（約台幣13萬）的睡袍睡覺好嗎」、「有錢人的生活無憂無慮，羨慕」、「不是破產了嗎」、「瘦死的駱駝比馬大」。

其實張蘭雖然在2015年被迫退出了一手創辦的俏江南集團，但她仍沒有放棄捲土重來的機會，據《融中財經》今年3月報導，張蘭將成立一支專注於餐飲投資的私募「易基金」，規模約10億人民幣，攜手企業顧問、觀見餐飲小學發起人汪潔，以及曾投資過海底撈頤海國際、大眾點評等知名餐飲企業的投資專家劉曉東，目標是在3年之內，投資出10家Pre-IPO餐飲企業。據聞，汪小菲、大S也將出資。

(中時新聞網)