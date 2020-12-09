由藝術家王俠軍所創立的瓷器品牌「八方新氣」，承襲傳統瓷器之美，再加入簡潔時尚元素，展現現代美，典藏級作品深受藏家喜愛;今年更被國立台灣工藝研究發展中心肯定，將其4件典藏級作品納入館中收藏。但其實除了大師級作品，品牌也推出不少更貼近日常的瓷器。
八方新氣在設計瓷器時，希望除在意外觀造型，更加在意顧客使用體驗，除了一般作為觀賞用外，除一般作為觀賞用外，許多品牌粉絲也發展出意想不到的使用方式，以「圓滿」為例，其外形以兩個圓球，搭配精緻的把手製成，外型典雅成為不少名媛貴婦的愛用款，曾有顧客表示意外發現兩個圓的基座正好成為食用咖哩的最佳容器。
另外針對華人過年，八方新氣也設計許多應景的瓷器，如「四季好風景」、「福旺滿堂」、「行雲流水」外型與名字喜氣又實用，可作為擺飾使用外，也可作為過年的零嘴盤使用，實用美觀又大器，不論是送禮或自用都合適。
(中時 )
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