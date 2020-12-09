恆春半島快速道路、鐵路計畫遭行政院長蘇貞昌無情打槍，讓當地民代與居民全傻眼，揚言將北上到行政院陳情抗議，《爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟》對此也PO文批評身為屏東人的蘇只想推動自己的高鐵南延方案，放棄推行研擬許久的「恆春觀光鐵道」計畫，根本就是對全台民眾的詐欺。

《爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟》PO文痛批，根據英文版維基百科《Hengchun Line- Wikipedia》的網頁上顯示，其動工時間為2017年，當年行政院長林全也親自造訪並宣布興建恆春觀光鐵道，沒想到到了今年，也就是預定動工年，竟然直接被蘇貞昌否決。

《爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟》批評：「蘇貞昌院長，你該不會是把唐鳳說的『恆春半島是本島中的離島』聽得太入迷，以至於真的把恆春當離島看待？不讓恆春興建鐵道，與西部地區城市連結，想讓恆春變真正的離島？」

《爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟》說，蘇貞昌認為屏鵝公路平日車流量太少，與其花錢興建快速道路，不如花在「高鐵南延屏東」和「醫療在地化」。聯盟痛批蘇貞昌，身為屏東人，一心一意只想推廣毫無經濟效益的高鐵南延，放棄研擬已久的恆春觀光鐵道，根本就不把屏東市以外的鄉鎮放眼裡，更是對全台民眾的詐欺。

聯盟呼籲政府必須盡快規劃恆春觀光鐵道雙軌電氣化，並升格時速160公里的快速鐵路系統且納入台鐵西部幹線，讓自強號可以一路從七堵開到恆春。聯盟也以花東線為例，表示花東兩縣人口是屏東一半，假日運量遠高平日，政府卻大小眼，非常不應該。

(中時新聞網)