GQ雜誌總編輯杜祖業、大尺建築的建築師郭旭原、設計師黃惠美齊聚理仁柏舍美感公園，交流生活美學與居住理想經驗，吸引300名民眾與會。（盧金足攝）

美感公園為理仁建設首案基地，前身是中部知名企業，達新工業創辦家族起家厝，1969年落成的老宅，至今仍保有當年風華。（盧金足攝）

在台中暖陽映照之下，一場別開生面的美學分享會在草地上展開。（盧金足攝）

草地上的美學分享會，生活風格創造者齊聚理仁柏舍美感公園。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

「好的建築空間就像社區中的酵母，會慢慢發酵改變周遭鄰里！」GQ雜誌總編輯杜祖業、大尺建築的建築師郭旭原、設計師黃惠美齊聚理仁柏舍美感公園，交流生活美學與居住理想經驗，吸引300多名民眾與會，郭旭原、黃惠美強調，「建築的本質，必須回歸到生活的真實性」，考量土地形狀、風向、日照，每一棟完成的建築都是回應環境獨一無二作品。

「理仁柏舍美感公園」，從9月開幕開始，已成為民眾打卡藝文熱點。美感公園為理仁建設首案基地，因前身是中部知名企業，達新工業創辦家族起家厝，1969年落成的老宅，至今仍保有當年風華，理仁建設，傳承母品牌聯聚建設基因，珍惜土地人文歷史，攜手風尚名人將動工前基地，打造為期間限定藝文園區。

聯聚建設暨理仁建設創辦人江韋侖表示，理仁柏舍美感公園對面兩塊地，已開始和建築師討論，規畫用雕塑的方式來做建築呈現，中間的十字路口包括地磚，正在申請做整體設計。

此外，周邊的公園也在規畫認養，希望綠色街廓的概念不只垂直落實在理仁柏舍，也能橫向影響整個社區。

江韋侖盼通過這生活風格創造者的對談，可以想像理仁柏舍所構築的居住理想，不只是紙上規畫，隨著未來建築的落成，成為一處住戶和周遭鄰里都能共享，真實存在的美感公園。

「理仁柏舍美感公園」三位重要幕後推手，杜祖業、郭旭原與黃惠美暢談對「理仁柏舍美感公園」的規畫理念，杜祖業透過以前的旅行經歷，提出對於生活美學的觀察。

杜祖業分享特別喜歡探索城市之中新與舊的交織關係，他認為「新興的重劃區就像光滑的大理石，華麗沒有使用痕跡

，而舊城區則擁有新城區所沒有的毛細紋理，能在這些孔洞之間發現各種記憶」。

都市的記憶和故事是人類最珍貴的東西，杜祖業觀察到許多好的建築設計，會通過梳理城市原有特徵，來為老城區開發新的「觀看可能」，讓舊城區有了新的生命力，這些空間設計就像「社區中的酵母」，慢慢發酵改變周遭社區，理仁柏舍未來的建築，也會像都市酵母，為七期周邊的住宅區，帶來新的美感經驗可能。

郭旭原、黃惠美為獲獎無數的事務所大尺建築主理人，郭旭原擅長大尺度建築的規畫，綜觀而理性；黃惠美著眼於建築細部的設計，更為感性，兩人各自擅長建築的不同面向，但「生活」是他們對建築的共同信仰。

黃惠美說，理仁柏舍的基地，在老城區巷弄保留生活的平衡感，郭旭原表示，特別重視「建築的當代性」，理仁柏舍被規畫為自然共生住宅，希望創造人在都市藩籬之中，與自然更密切互動的可能性。

他們希望利用「格柵天幕」，讓住戶能在有風和日光流動的通道之中，往來各個機能空間，黃惠美描述「未來的理仁柏舍住宅，就像把美感公園現在舒適的氛圍密封，等建築落成再度打開。」重塑到生活溫度和質感，原有的大樹也將移植回來，沒有刻板印象中豪宅的冰冷圍牆，取而代之的是百米林蔭步道。

(中時 )