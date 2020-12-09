痔瘡是現代人普遍罹患的疾病，有人能拖則拖，有人則勇敢動手術，希望徹底解決痼疾。大陸一位50歲女子因為痔瘡復發，便到專科醫院尋求治療，沒想到手術成功後，卻出現腹痛、嘔吐等多個症狀，最後在第9天竟因腸梗阻而過世。對於母親動痔瘡手術卻莫名喪命，2位女兒崩潰無法接受。

陸媒《紅星新聞》報導，陳小花今年50歲，家住甘肅隴南，11月她痔瘡復發，前往享負盛名的綿陽市肛腸病醫院求診，之後決定於24日進行手術。一開始陳小花的術後狀況正常，29日卻開始先後出現腹痛、噁心嘔吐、發燒等症狀，主治醫師說，這是正常現象，不會有事，卻在12月2日發現是腸梗阻，結果隔天凌晨就不治身亡。

陳小花的小女兒表示，院方在治療期間，對母親的一切不適症狀都說是正常現象，她們才沒有進行轉院手續，且在就醫期間，還曾找不到醫師診治，院方在急救過程中沒有氧氣袋、點滴瓶倒掛、點滴管纏在母親身上，她們質疑院方有醫療疏失。

陳小花的小女兒說，12月7日上午，自己和姐姐、其他家屬含淚簽下了屍檢同意書，希望找出死因，給母親陳小花討回一個公道。

(中時新聞網)