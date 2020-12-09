109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，台中市金手獎數全國第一。（台中市政府教育局提供）

109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，台中市金手獎數全國第一。（台中市政府教育局提供）

全國高級中等學校學生技藝競賽經過近1個月的競賽期程，終於圓滿閉幕，台中市技職學子共獲51座金手獎，得獎數居各縣市之冠；其中台中高工在工業類金手獎獲獎數獨占鰲頭，有34位選手參賽，角逐22項職種的競賽，勇奪14座金手獎8優勝的好成績，共有22位選手得獎，獲獎率高達64.7％。

教育局指出，令人印象深刻的是，台中高工工業類電腦輔助機械製圖金手獎的許名毅同學，他在比賽前一周才開完刀出院，師長與家人都勸他以身體為重，不要勉強參賽，但許名毅同學仍決定不放棄比賽，強忍身體不適，比完兩天的賽程，終獲金手獎殊榮，從許名毅選手身上看見臺中技職學子的巨大熱情及毅力，絕不輕易放棄，展現職人精神。

明德高中商業類中餐烹飪金手獎林芝鄉同學表示，爸媽在梨山開早餐店，媽媽的初衷是為了讓梨山居民有美味的早餐，每天都有一個美好的開始，也因從小接觸餐飲，不知不覺愛上餐飲，想起小時候為了品嘗美食總要舟車勞頓的下山才有好的餐廳，於是就期望自己能學習好的廚藝。

林芝鄉說，梨山優良的農產品，研發好吃的餐點，讓梨山居民品嘗美食不再距離如此遙遠。她經常利用剩餘的菜餚練習刀工，不斷的練習熟練炒、蒸、炸、煎等各項技能，在今年商業類科中餐烹飪競賽中獲得全國第二名，評審肯定廚藝已可媲美五星級飯店，很高興努力有了好的結果，更感謝犧牲課餘及假日不辭辛勞指導的師長們，也未來希望能將梨山特有的水果、蔬果融入菜餚中，創造出屬於梨山的特色美食，讓人們透過美食來認識梨山。

教育局長楊振昇表示，各技藝類科不但與日常生活息息相關，更能引領時代發展、涵融文化心靈，一場豐美精采的技藝競賽，更是學產研合一的成果展現，期許獲獎選手將這些概念持續融入生活，使今後的環境與社會朝向多元、永續、關懷的新境界發展，相信只要點燃學生終身精進專業技能的企圖心與熱情，不論產業型態、經濟面貌如何改變，技藝人才就是成就國家未來競爭力的基石。

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(中時 )