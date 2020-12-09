什麼叫作不同世代的人？是否看過4部美國影集就會有答案。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書分享，他和年輕主治醫師的閒聊內容。從對話中他意外發現，年紀差一輪，竟然也會出現強烈世代感。此有趣PO文曝光後，引起網友熱議，紛紛倒出一堆當年的熱門夯片，回憶起當年美好的時光。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文提到，凌晨沒有病人的時候，跟成人急診 V1 （主治醫師第一年）學妹聊天，謝宗學突然問學妹，「妳小時候應該看過霹靂遊俠、飛狼、百戰天龍、和飛越比佛利吧？」

乍聽這些名稱，學妹臉色巨變驚恐地說：「學長，這些是什麼？我都沒聽過沒看過！我跟你是不同世代，你的年齡整整大我一輪（12歲）喔！我們是不同世代的人！」謝宗學突然驚覺，現在連V1都小自己12歲了！他困惑地問自己，「我已經邁入中生代主治醫師，為什麼我總覺得自己是 young V(年輕主治醫師）呢？」

謝宗學問粉絲，該不會也有很多人沒看過、沒聽過上述4部美國影集？他想做一下問卷調查，想知道自己是不是已經是上個世代的人物了？

經他一吆喝，底下網友年少回憶大倒帶，紛紛噴出懷念的熱門影視歌單，「怎麼可以漏掉「蓋先！」、「醫生應該也有看過北海小英雄」、「港劇：大時代」、「只會王昭君」、「喔呦～怎麼能忘記天才老爹」、「E.T、天才老爹，老天，我到底是哪個世代的人」、「霹靂嬌娃、飛狼、愛之船、邁阿密風雲」、「你忘了雲州大儒俠、六合善師、八號分機」、「小小聲的說，我國小回家吃午餐都是看司馬玉嬌的天天開心。」

(中時新聞網)