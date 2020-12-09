因應美中貿易戰 陸一帶一路海外放貸驟降

「金融時報」報導，因應中美貿易戰以及中共重新檢視一帶一路政策，中國兩大政策銀行近年大幅削減海外貸款額，希望在不確定的情況下，儘量將美元留在國內。

報導指出，最新調查顯示，中國近10年來野心勃勃推動海外放貸，高峰期甚至可與世界銀行（World Bank ）並肩，近年卻大幅削減海外貸款。根據波士頓大學數據，中國國家開發銀行和中國進出口銀行的海外貸款，從2016年750億美元（約新台幣2.1兆），驟降至去年僅40億美元。

報導表示，中國的海外放貸出現如此巨大轉變，原因在於北京正在重新檢視中國國家習近平主打、在海外造橋鋪路的「一帶一路」政策。一帶一路政策因為借款給財政不穩定的低收入國家、借貸不透明，以及對社會及環境造成衝擊而屢遭批評。

波士頓全球發展政策中心（Boston University Global Development Policy Center）主任蓋拉格（Kevin Gallagher）表示，美中貿易戰可能是造成此巨大變化的因素之一。他表示：「由於中美貿易戰，2018 （和2019年）出現巨大不確定性，他們（中國）可能想把美元資產留在國內。」

根據英國智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）研究報告，中國已經開始理解到一帶一路的放貸模式不是長久之計。

報告指出，舊的借款模式把中國企業和地方菁英的利益，擺在借款國政府的利益之前，借款國卻必須承擔不成比例的項目失敗風險，當這些國家承擔貸款與風險的能力下降時，放貸模式就難以持續。

中國有3大政策銀行放貸推動國內及海外基礎建設，包括波士頓大學研究的中國國家開發銀行和中國進出口銀行，以及中國農業發展銀行。這些銀行可以用優惠方式提供海外貸款，但常見情況是以接近商業利率的條件放貸。

根據波士頓大學今天公布數據，中國國家開發銀行和中國進出口銀行在2008年至2019年間共放貸4620億美元，僅略低於世界銀行同期貸款給中低收入國家的4670 億美元。

然而，中國一帶一路計畫的不良管理衍生一連串醜聞，招致借款國抱怨。最近例子是最大貸款國之一的巴基斯坦抱怨中企把電力計畫的成本浮報高達數十億美元，正尋求重新協商付款條件。

倫敦皇家國際事務研究所資深研究員于潔（Yu Jie ）表示，中國國有企業和銀行正在把資源從海外移回國內，北京最近幾年的經濟政策已從出口成長導向，轉為國內投資與消費。

她也表示，中國因為一帶一路政策面對「巨大的名譽毀損」。此外，緊縮海外放貸的另一原因是中國國內輿論，在經歷過疫情考驗後，決策官員與民眾已經理解到，中國必須投人更多資金在衛生服務。

根據波士頓大學研究，中國的一帶一路貸款集中在少數國家，有60%的貸款借貸給10個國家，其中最大的借款國委內瑞拉約佔總貸款額逾12.5%，接著依序是巴基斯坦、俄羅斯與安哥拉。

(中央社)