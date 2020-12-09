今（9日）基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今（9日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。今日北台依舊濕冷，高溫20度。

東北季風及南方雲系影響，各地天氣較涼，北部、東北部及東部地區有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部及東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，東北部及東部沿海地區並有長浪發生的機率，請注意。

受到東北季風影響，桃園以北和宜花地區的降雨顯著，又因南方水氣北抬，新竹以南及台東也會有局部短暫雨。溫度方面，清晨各地低溫18至22度，白天北臺灣高溫約20度上下，其他地區約22至25度。

紫外線方面，今天除了基隆、大台北地區、宜蘭及連江為「低量級」以外，其他地區都是「中量級」。

空品方面，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；高屏局部地區可能達「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)