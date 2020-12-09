娛樂8點半》被封為「小全智賢」的韓國女星朴寒星（朴韓星），原本擁有大好前途，首次主演電影《女高怪談3：狐狸階梯》，就讓她獲得韓國青龍電影獎最佳新人女演員題目。只是她有不輸全智賢的外型，在感情方面卻與婚姻幸福的全智賢天差地遠，曾2度遇上渣男，最終更因老公捲入「勝利夜店Burning Sun事件」，演藝事業跌入谷底，消失演藝圈已1年多。

外型亮眼的朴寒星，情路卻相當坎坷，她自高中時期就與SE7EN交往，卻礙於對方的偶像身分，無法公開戀情，一直到2009年有駭客入侵她的部落格，外洩兩人甜蜜敷面膜的私密照，才讓SE7EN認了這段長達7年的地下情。

朴寒星曾與小天王Se7en愛情長跑12年。(本報系資料照)

正當外界都以為這對郎才女貌的演藝圈模範CP會修成正果，SE7EN在2013年當兵期間，卻遭媒體拍到他與友人上色情按摩店的畫面，還被店家證實有要求「女性服務」，慘遭輿論撻伐。更有傳朴寒星為此動怒，主動向SE7EN提分手，結束12年的愛情長跑。

後來朴寒星在2014年因為拍攝電視劇《好好長大的女兒荷娜》，與男星鄭恩宇假戲真做，只是這段戀情僅維持7個月，就因為壓力過大而導致分手。

歷經了2段失敗戀情，朴寒星終於在2017年遇到了想託付終生的那個人，某天突然在社群網站宣布懷孕4個月並已與金融界企業家劉仁碩登記結婚的喜訊，獲得網友一片祝福。

只是朴寒星終究還是錯付了！因為2019年韓國演藝圈爆發重大性犯罪醜聞「勝利夜店Burning Sun事件」，她的老公劉仁碩不僅被證實是勝利、鄭俊英「老司機群組」成員，還是群組內的喬事王，若成員遇到包括酒駕等麻煩事，都會請他出面擺平。

更扯的是，甚至有韓國網友爆料，曾看到「老司機群組」裡的復原內容，連劉仁碩與老婆朴寒星的性愛影片也赫見其中，而影片雖然不是劉仁碩上傳，但劉仁碩看到影片也只回了「顆顆」2字，反應令人毛骨悚然。

而身為受害者的朴寒星，不僅因為老公荒唐行徑，演藝事業跌入谷底，遭網友連署抗議，要她退出新劇《悲傷時相愛》演出，還得向外界道歉，「最近關於我丈夫爭議的事件，因為這些疑惑讓更多人擔心，身為妻子的我真的很抱歉。和我相伴一生的人過去的事情雖然和我無關，因為現在正在進行調查，我無論說什麼都要非常謹慎。」

自去年3月在IG發出道歉聲明後，朴寒星至今消失演藝圈已1年半。她今年7月更被韓媒曝光近況，原來朴寒星與老公、小孩在這段期間已悄悄搬到濟州居住。除了復出之路遙遙無期，據悉，朴寒星在濟州島生活也不安穩，總是遮遮掩掩怕被人認出，連打最喜歡的高爾夫球，也特地用化名預約。

(中時新聞網)