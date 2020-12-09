目前全球無不卯足全力爭搶新冠疫苗，英國已開始施打美國輝瑞與德國BioNTech合作開發的疫苗，巴西將於一月接種大陸疫苗，美國則預計在耶誕節前批准莫德納與輝瑞的疫苗上市。當疫苗變成國際防疫主戰場時，台灣卻只見到衛福部長陳時中開出一張又一張的支票，何時能接種仍然沒譜。

中央流行疫情指揮中心九月與全球新冠疫苗供應平台「COVAX」簽約，接著補助國內生技廠商進行研發，高端疫苗及國光生技公司皆獲得逾四億元補助。但國內生技廠都還在臨床一期的階段，距離完成臨床三期核准上市，還有很長的距離與變數。

因此，向外國採購疫苗是迫切的問題。衛福部話講得很滿，先說至少可取得四百六十萬劑，再說已掌握一千五百萬劑，國內可望於明年三至六月間開打，接著又改口說期程未定，令人一頭霧水。

然而，這些疫苗大廠還沒開始量產，卻早已被大國搶訂一空，美國訂足了全國人民打兩劑的量，沒打算分給其他國家，也不參加COVAX的分配計畫。據美國杜克大學研究發現，先進與中等國家總計已預購三十八億劑疫苗，開發中國家到二○二四年之前都沒機會拿到疫苗。

更何況蔡英文政府逢中必反，硬是不肯採用大陸疫苗，就連與輝瑞合作的BioNTech，只因其亞洲授權交由大陸廠商代理，台灣東洋藥品公司的採購合約即被衛福部否決。政治算計卡住台灣的防疫路，讓民眾的健康無端成為祭品。

此外，有一個問題很常被忽略，但卻非常重要，那就是疫苗的保護效期。如果新冠疫苗像是同為冠狀病毒的流感疫苗，保護效期大概維持一年，每人要打二劑才有足夠保護力。若等安養院老人和照護者、醫護人員先打，之後再是其他族群，一批接著一批輪下來，一般民眾可能等不到多餘的劑量。以人口六五％才能達到群體免疫計算，台灣要有約一千五百萬人有抗體，就需要三千萬劑疫苗，陳時中口袋裡的一千五百萬劑僅達半數。

蔡政府把防疫佳績和「口罩國家隊」吹得震天響，殊不知國際防疫進程已經來到科技成分更高的疫苗了。現在大陸疫苗儼然成為國際戰略武器，和巴西、巴基斯坦等國合作進行測試，藉疫苗拉攏各國；大陸更提供十億美元貸款，讓拉丁美洲和加勒比海地區的國家取得大陸疫苗，這兩個地區可是我國的邦交國重鎮，當大陸祭出疫苗外交時，台灣能靠口罩擋下來嗎？

如同「龜兔賽跑」的故事，台灣防疫一開始跑得飛快，接著卻陷入自滿及自我吹捧，把防疫成果當成取之不竭的「政治提款機」；其他國家疫情雖嚴重，但最終疫苗研發卻一步步跑贏台灣。若台灣輸掉疫苗戰爭，就只能閉緊國門、戴緊口罩，在自己的小泡泡裡逐漸萎縮。

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(中時新聞網)