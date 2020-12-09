前年三月，立委陳怡潔質詢陸委會主委陳明通，擔任台大教授期間，是否在十九大後赴北京與涉台系統密談，陳明通回答：「陳主委沒辦法回答陳教授的問題。」立委追問：「你當教授時曾說，只要中國不統都可談。」陳明通漲紅著臉反嗆：「陳主委沒說過這樣的話，請委員不要拿陳教授的話來。」

民國一○一年，馬政府開放三十個月以下、含萊克多巴胺的美牛進口，當時的中興大學教授陳吉仲堅持牛豬分離，他表示「養豬產值高達七百五十億元，開放瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋。」現在成了農委會主委，他卻護航萊豬，還說「唯有接軌國際，才能走向世界。」

兩位陳教授出身的陳主委，以雙重人格保官位，令人大開眼界。民進黨最大的貢獻，就是讓人知道，原來台灣有這麼多陳教授、陳導演、陳作家、陳歌手和陳同學……。

民國九十二年，陳水扁為尋求總統連任推動公投，全台三千多名教授登報聲援；綠營說，公投應綁大選提高投票率，才能測出真民意，文宣還寫著「台灣第一次、世界都在看」，阿扁果然勉強連任。但去年六月十七日，民進黨在立院沒收公投，改為兩年投一次，且不讓綁大選，三千名教授無人出聲，果然人不要臉天下無敵。

去年五月二十五日，蔡政府重啟核二廠二號機，反核人士不說話，但馬政府時代，反核儼然是拎著名牌包的時尚。民進黨當家後，反核人士噤聲如同被安撫的小狗，別忘了他們當年狂吠咆哮的嘴臉，唉！狗不要臉，甚於惡狼。

苗栗大埔農地四戶被拆，社運人士前往聲援，訴說對土地的感情及堅持好山好水，但去年六月二十七日，蔡政府在立院修正《工廠管理輔導法》，容許三萬八千家工廠在高達一萬三千八百五十九公頃的農地，繼續違規二十年。當年自詡社會良心的人都去哪？他們只是民進黨的夜壺。

消基會舉辦「反萊豬遊行」，過去跟隨民進黨主席蔡英文的一百多個社運團體，僅有主婦聯盟等少數出現。其它的團體，早已成了民進黨附隨組織，有人去當官、有人拿政府補助，或到各部會申請林林總總名目的經費，被包養是不愁吃穿的。

所以，過去高喊「黨政軍退出媒體」的民進黨，現在是各派系各擁媒體，會對監督政府的中天新聞台痛下殺手，就不令人意外了。

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(中時新聞網)