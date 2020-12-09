上期專欄的三大法人交叉買超金額排序表，意外出現了友達、群創等面板股，隔周面板類股即大漲，本期就來說一說，三大法人跟法人持有較多的中大型股的價差特性，以及一般投資朋友要怎麼抓到發動時機。

三大法人包括：外資、投信及自營，外資也就是境外投資人，通常指的是國外的大行投資銀行，例如摩根大通、港商麥格理、瑞士信貸、美商高盛、花旗環球等，當然這只是一部分；投信則是投資信託公司，為國內相關基金，基金募資後再投資；自營商則是證券公司中，拿自有資金來市場操作的部門。

三大法人的投資策略與操作習慣各不相同，但可以知道的是，這三大法人裡都有許多的研究部門與研究人員，專門針對要投資的股票其市場發展、營收成長情況，甚至是許多市場面的消息去做核實。

阿水自己遇過的例子，就是台灣高鐵，當年市場對台灣高鐵股價應該值多少各有看法。但是觀察三大法人的資金流向，航運類股竟然在五日的交叉買超排行榜中，衝到「全台股」第二名，僅次於金融股。再細細比對資金的流向，三大法人在當周全都大買台灣高鐵的股票，後來台灣高鐵就從二十元出頭的股價，一路上漲到四十七元最高點。

所以有志緊追三大法人的跟單朋友，記得不要光看常見的買超張數，這都只有一天的資料，且不易比對三大法人是否同時期一起買進大量金額，畢竟用張數而沒有考慮到價格，對於目前台股中許多高價股來說，會有不小的誤差。

各位不妨從交叉買超金額排序表中，抓「剛有資金大量流入」的類股，再觀察它的基期是否偏低，會有不小收穫。

上周三大法人在上市類股中，共賣超二百四十二．一八億元，其中外資賣超二百二十．四四億元，自營買超二九億元，投信在上市類股賣超了二十三．○三億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

上周大盤來到高檔位置一四○○○點以上，雖有外資大喊上看一六○○○點，但目前三大法人已開始在增加賣超的部位，同時也看得出來外資中幾大投行的操作方向已有不同。因此還是延續上一期的看法，投資朋友若是短線波段操作，記得以大盤10日線及20日線做回檔獲利入袋的防守點，謹記「市場瘋狂反而需要冷靜」的名言。

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(中時新聞網)