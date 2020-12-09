11月14日晚間，本刊直擊任容萱與姊姊任家萱（Selina）及爸媽，欣賞完陳嘉樺（Ella）的「艾拉秀」後，一同前往南港一處住宅訪友，不過任容萱卻在深夜時分脫隊，與一名高䠷男碰面，還坐上對方的跑車，回到位於中山區的香閨。本刊調查，跑車男就是曾為凱渥模特兒的林柏澍，雖然已離開演藝圈，仍與許多藝界好友來往，因而與任容萱沾上邊。

11月14日晚間七點多，任容萱與姊姊任家萱及爸媽一起到台北流行音樂中心，為陳嘉樺（Ella）的「艾拉秀」站台。表演結束後，行程滿檔的一家人，連同經紀人於十點四十二分，前往南港一處住宅社區拜訪友人。

任容萱一家人感情極好，11月還一起前往觀賞陳嘉樺的「艾拉秀」。（圖／報系資料庫）

到了深夜十一點五十六分，本刊直擊一名身穿運動服、體格挺拔的男子，開著銀色NISSAN跑車來到該社區門口，接著熟門熟路地走進社區。約莫過了一個半小時，隔日凌晨一點二十五分，跑車男手上拿著飲品，與任容萱有說有笑地一同走出社區，提前離開這場家庭聚會。

「艾拉秀」結束後，任容萱與爸媽及經紀人前往南港某社區拜訪友人，過了一小時，林柏澍也悄悄進入該社區。（圖／本刊攝影組）

本刊記者觀察，跑車男與任容萱的互動相當熱絡，眼神間的交流看得出有火花，當女方走到車邊時，男方便相當紳士地幫忙開車門，待女方坐定後才小心翼翼地關上，接著進入駕駛座，一路直奔女方位於中山區的住處，整夜都未離開。直到下午一點半左右，這輛銀色跑車終於開出任容萱家，但約十五分鐘後又折返回停車場，隱約可看到副駕駛座有位長髮女子的身影，臉上的口罩則是拉到了下巴的位置；兩分鐘後，車子再度開出停車場揚長而去。

林柏澍深夜載著任容萱返回任家，直到下午一點半，車子才駛離。（圖／本刊攝影組）

本刊調查，夜會任容萱的跑車男，名為林柏澍，曾是「凱渥」旗下的模特兒，演出過電影《學長》。目前已離開演藝圈的他，去年五月因當時的女友、新加坡「新傳媒」旗下藝人黃思恬疑似劈腿，連日躍上當地的新聞版面。

原來，黃思恬與同門男星方偉傑的私訊遭截圖後公開，其中不乏「不要再弄到我瘀青」、「跟你睡好舒服」等露骨對話。事發後方偉傑公開道歉，接著林柏澍也發了千字長文，控訴對方介入自己和黃思恬的感情，甚至批方偉傑半夜打電話騷擾女友，並直言：「到底是真心想要道歉還是炒新聞？」

曾是凱渥男模的林柏澍，去年因與新加坡女藝人黃思恬交往而受到矚目，但今年7月黃思恬將IG上兩人合照刪光，疑似情變。（圖／翻攝自IG）

但這段三角戀，就在方偉傑親自回覆林柏澍，寫下「不好意思整件事情帶給你麻煩，謝謝你的諒解」後劇情丕變，林柏澍也改以親和的口吻回應「把事情說開就好，希望事情盡快告一個段落。」今年七月，黃思恬被發現已將IG上與林柏澍的合照刪個精光，感情疑似生變。

雖然林柏澍說過「不再從事演藝相關工作」，仍經常和演藝圈好友邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）及吳岳擎等人打球，慶生會也找來好兄弟同歡，拍合照時任容萱就站在他身邊。這次本刊直擊他和任容萱疑似一同返家，令人好奇女方是否成功脫單。

雖然已不在演藝圈，但林柏澍（右2）生日時有許多藝人好友一同慶祝，當時任容萱（右1）也在他身邊。（左起：吳岳擎、張庭瑚、毛弟、王子）（圖／翻攝自林柏澍IG）

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(中時新聞網)