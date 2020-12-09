堪稱演藝圈發電機的任容萱，常與合作對象傳出互有好感，與謝坤達及李國毅都傳過緋聞，2015年與王傳一拍攝《聽見幸福》時，也傳出彼此看對眼，不過看來都只是為戲宣傳，這幾個位男藝人，如今對方都相繼找到另一半，唯獨她仍是單身。

2010年初，任容萱被拍到和職籃球星「小四」蘇翊傑一起吃燒肉，戀情因此曝光，隔年卻傳出男方異性緣太好，導致兩人分手。但之後任容萱數度現身球場幫對方加油，2014年還被目擊一起在台北東區街頭遛狗，分分合合的關係，讓外界猶如霧裡看花。

今年四月，任容萱宣傳新戲《覆活》時，喜曝有一個在大陸工作的對象，但不久後又撇清認愛，表示「已經單身五年了」。被追問感情時，任容萱無奈地透露：「只要我還沒有結婚，就不想把話說死。」對於這段戀情是否「見光死」，她僅嘆了一口氣，不回答也不否認。

當時任容萱坦言，新聞曝光前已先告知對方「打預防針」，「大部分認識的圈外異性，他們比較不能夠理解圈內，常常兩人合作關係好就會變成緋聞。」對於感情如此小心翼翼，任容萱表示，都是受「任爸」的影響，「爸爸認為公眾人物所有公開的戀情，都會被記錄一輩子，因此更要特別謹慎。」她也透露曾問過爸媽：「如果我不結婚、不生小孩，你們會遺憾嗎？」儘管任媽覺得有些可惜，但開明的任爸則認為沒關係，因此她沒有結婚的壓力。

2013年任容萱（左3）與李國毅（左2）演出《我的自由年代》一度傳出緋聞，但李國毅已有交往多年的女友橘子，兩人維持好友誼至今。（圖／翻攝自任容萱臉書）

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(中時新聞網)