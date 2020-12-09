窈窕淑女君子好逑，演藝圈中有許多才貌出眾的女藝人，如發電機般電力十足，例如任容萱拍戲時，合作對象都覺得她外型個性好，雖然沒有真的在一起，但都對她好感度極高；也有的女演員除了電昏粉絲之外，強大魅力也為自己帶來一段新戀情。

演藝成績頗佳的邵雨薇，在與是元介合作《美味的想念》時曾來電，後來拍攝《1989一念間》，也和張立昂假戲真做進而交往，現任男友吳慷仁，則是因主演《極品絕配》牽起緣分。

說話嬌滴滴的吳心緹，在拍《惡作劇之吻》時與李玉壐曾交往半年，接著也曾被本刊直擊與吳念軒健身約會，前陣子則與胡瓜的兒子胡釋安走得很近，感情世界多采多姿。

至於演技備受肯定的王淨，先後與「柏字輩」男星來電，和林柏叡合作電影《鬥魚》相戀，拍攝《用九柑仔店》和王柏傑看對眼，與宋柏緯則是在演出《愛情白皮書》時燃愛火。

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(中時新聞網)