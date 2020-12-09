根據國際資安公司「BlackFog」最新報告，截至今年11月，全球政府及企業遭駭客組織攻擊勒索的案件，高達228件，其中，台灣光是近3個月，就有逾10家上市櫃企業遭駭，最新的受害者是筆電大廠「仁寶電腦」（2324）及工業電腦大廠「研華科技」（2395），兩大廠被勒索的贖金，一共高達新台幣10億元！

全球新冠疫情死亡人數即將飆破一百五十萬，愈來愈多企業開啟在家工作模式，然而，住家資安環境不比公司內部，部分民眾非但不是使用正版作業系統，還透過「虛擬私人網路」（VPN，Virtual Private Network）連回公司網路，於是給了駭客可趁之機。

本刊調查，今年10月中旬以來，台灣逾10間上市公司遭駭客使用勒索軟體攻擊，並以每週2至3間的數量增加；受害公司的股價落在70元至350元區間，行業別包括建築、生技、傳產與汽車零件等，部分被害公司已支付新台幣200萬元至500萬元的贖金，換取遭駭資料的解密密鑰。最新的受災戶則是筆電大廠仁寶電腦（仁寶）及工業電腦市占龍頭研華科技（研華）。

仁寶專為DELL、HP、Lenovo、Apple及Google等品牌代工筆電，是全球第二大筆電代工廠。受惠疫情帶來的遠距商機，仁寶前三季每股稅後盈餘達1.1元，今年的筆電出貨量可望超越去年的4,390萬台。

據悉仁寶被駭客入侵後，資安人員一早都到董事長許勝雄的辦公室開會，討論解決辦法。左圖為許勝雄出席今年中華民國三三企業交流會。（圖／王永泰攝、讀者提供）

就在營收大好之際，11月8日，仁寶竟傳出遭勒索程式入侵！「內部員工開啟電腦後，出現藍屏畫面顯示『Your network was hacked.』（你的網路已經被駭），並警告禁止關閉電腦以及刪除任何檔案。」1名知情人士透露，仁寶IT（資訊科技）部門為此十萬火急發出通知：「伺服器遭勒索病毒攻擊，員工不要連回公司內網，即使在公司使用電腦也不要連上網路。」

該人士表示，「攻擊仁寶的駭客組職，正是近幾個月相當猖獗的『DoppelPaymer』（外界以該組織使用的勒索軟體DoppelPaymer稱之），對方要求在72小時內支付1,000比特幣，若不趕緊支付，贖金就會提升至1,100百枚比特幣（約新台幣6億元）。」

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(中時新聞網)