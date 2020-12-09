至於為何近幾個月有這麼多台灣企業受害？阿哲分析，駭客組織以勒索軟體入侵企業內網後，大多有3個月以上的潛伏期，以漸進、不易被察覺的方式取得企業內網的權限，並陸續複製檔案。

回顧3個月前，當時世界各地的疫情相當嚴峻，台灣相對安全，經濟狀況也較穩定，很可能因此被駭客組織鎖定，並在近期爆發，「部分受害公司，因為平時沒有提撥備援系統與資安的預算，遇上駭客勒索，只能乖乖付錢了事。」

網路安全風險投資公司「Cyber​​securityVentures」2017年的報告指出，「2017年全球企業被勒索軟體攻擊的成本為50億美元，2018年將成長到80億美元，到2021年將暴增至200億美元，每年會有286萬餘次的勒索軟體攻擊事件。」

台灣駭客協會理事長、TeamT5 杜浦數位安全有限公司創辦人兼執行長蔡松廷建議，企業應該要有「如果明天就被勒索的事前準備」。（圖／蔡松廷提供）

換句話說，明年還會有更多勒索軟體攻擊事件。台灣駭客協會理事長、TeamT5 杜浦數位安全有限公司創辦人兼執行長蔡松廷就建議，台灣的企業應該要做好「如果確定明天就會被勒索了，那今天應該要做什麼事？」像是復原檔案的機制、訂定復原的SOP以及設立專職資安的團隊等，雖然對企業來說資安部門並不能創造利潤，但只要擋住一次勒索軟體攻擊，那他就有存在的價值。

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(中時新聞網)