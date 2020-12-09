靠著在麵線加入整隻龍蝦等海鮮當噱頭，被許多媒體報導過的手工湯包名店《隔壁老王》，老闆王國華是憲兵特勤出身，曾協助警察制伏逃犯，被封「正義哥」。但他日前卻遭控，不僅言語霸凌、苛扣女員工3萬元月薪，還拐騙該女進密室，強逼口交後性侵得逞。身心受創的被害人驗傷並採得精液後，醫院已通報警方主動偵辦。

本刊直擊，12月2日下午2時許，留著小鬍子、身材高大健美的王國華（43歲）駕駛一輛搶眼的紅色賓士出現在桃園中壢市區，接著在連鎖湯包名店《隔壁老王》位於中光路的總店前下車。總店當天休息，但他仍入內獨自待了約1小時後才驅車離開。

「隔壁老王」以整隻龍蝦搭配麵線出名，被多家電視台美食節目爭相報導，老闆王國華臉書上也有許多與藝人的合影。（圖／翻攝臉書）

下午4點多，王國華又風塵僕僕抵達高鐵桃園站旁的「新光影城」大樓，親自巡視今年年中才開幕的美食街分店，和2名員工聊天說笑，看來相當有親和力。但舉手投足，形象陽光的王國華，日前卻幹了件令人髮指的事，讓人無法和常出現在各美食節目上、創談創業理念的他相連結。

本刊循線找上這位已婚的受害員工Lulu（化名），她驚恐萬分回憶，遭性侵當天曾哭著哀求王男，說沒薪水她無法養家，王男先丟1萬元給她，才冷冷說：「你到處說我欠你薪水，我是一個老闆，這樣很沒面子，妳要怎麼給我一個交代？」邊說邊脫下褲子，示意女生幫他口交。

Lulu向閨密泣訴遭性侵後，在友人陪同下赴醫院驗傷，採得王國華的精液等證據。（圖／讀者提供）

Lulu本來不願，但因王國華以家人安危來威脅她，只好乖乖順從，最後不僅替對方口交，還遭性侵得逞，且王男在性侵時，還拿出手機要錄影，Lulu用手遮臉不想被錄，卻被王男將手撥開。更令人氣憤的是，即便Lulu至今已到別處工作，仍三天兩頭有黑衣人前往騷擾她，而這些黑衣人之前就常出現在湯包店中，讓Lulu精神瀕臨崩潰。

Lulu的老公阿龍則告訴本刊，至今仍未收到檢方的出庭傳票，且王男曾揚言要反提「誣告」，還放話表示，性侵事件是「雙方合意」，讓身心受創的Lulu相當擔心，即便有採檢精液等證據，仍擔心會被王國華逃掉刑責，「我們夫妻希望司法單位能查清真相，還一個公道！」

對此，「隔壁老王」負責人王國華表示，性侵一事是被「誣告」，所有細節不方便多說，已委任律師江曉俊處理。江曉俊表示，女方（Lulu）以前就和王國華有過一夜情，案發當天雙方也是合意性交，有員工還看到二人在聊天等，會請該員工當證人對Lulu提出「誣告」。

曾幫警察追捕、壓制逃犯，讓王國華曾被媒體稱為「正義哥」。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)