桃園知名的手工湯包店《隔壁老王》，老闆王國華遭控苛扣女員工月薪後，再以「獨自來領錢」拐騙對方赴約，丟了1萬元後性侵得逞，被害人已驗傷，檢警也正偵辦中。據悉，王男因不滿女員工離職後對外說她沒領到薪水，覺得自己「很沒面子」，性侵當天還先怒嗆女方，要她「給個交代」。
被害人Lulu（化名）的閨密說，今年7月間，具印尼華僑身分、嫁來台灣多年的Lulu，至新光影城美食街的「隔壁老王」分店應徵上班，沒多久就因受不了王國華動輒飆以三字經飆罵的管理方式，以及人力短缺體力吃不消等因素，8月底提離職，但王男竟以Lulu遲到、曠職等理由，拒付她3萬多元薪資。
Lulu丈夫聞訊，曾致電王國華催討，雙方卻發生口角，王國華一怒下，先是傳訊恐嚇Lulu：「叫妳老公講話最好注意點！」甚至揚言要找兄弟「處理一下」，罵爽了才告訴Lulu「找一天來結算薪資。」
豈料，這一切全是王國華設下的圈套，天真的Lulu在九月中某天中午近1點，獨自赴約前往《隔壁老王》總店，而「恰巧」的是，當天總店店休，並未有其他員工在。
王國華把Lulu帶到餐廳後方的倉庫辦公室，隨即關上門，Lulu哭著哀求表示，沒薪水她無法生活，王國華就拿1萬元給她，但冷冷說：「你到處講我欠妳薪水，我一個老闆很沒面子，要怎樣給我一個交代？」說話的同時竟將褲子脫下，示意Lulu為他口交。
Lulu當然不願意，轉身想走，未料王國華此時卻出言恐嚇，指若她不從，就要對她家人不利；Lulu唯恐王家人真的因她受害，只好忍辱照做，王國華見狀乾脆一不做二不休，口交完後還性侵得逞，完事後還向Lulu強調「1萬元是扣完後應付的薪資」，讓人傻眼。
Lulu受辱離開後，隨即哭著打給閨密，閨密趕緊陪她到醫院驗傷，院方得知她是遭性侵，除採集精液等證物，也主動通報桃園市警方前來。當天傍晚6時許，警方也完成筆錄，正式立案開始偵辦。
對此，《隔壁老王》負責人王國華表示，性侵一事是被「誣告」，所有細節不方便多說，已委任律師處理。其律師江曉俊表示，女方（Lulu）以前就和王國華有過一夜情，案發當天雙方也是合意性交，有員工還看到2人在聊天等，會請該員工當證人對Lulu提出「誣告」。
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(中時新聞網)
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