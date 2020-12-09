被許多媒體報導的桃園知名手工湯包名店《隔壁老王》，老闆王國華遭離職員工指控性侵。被害女子Lulu向本刊表示，還在該店工作時，就三天兩頭遭王男「職場霸凌」，大小事都可被他飆國罵。Lulu丈夫則說，妻子遭性侵後，多年未發作的憂鬱症再度復發，甚至更嚴重，很擔心她會想不開。

Lulu丈夫「阿龍」強忍氣憤回憶：「那天她（Lulu）一回家，就很嚴肅告訴我『出事了』，講完整個人就崩潰，我聽完也傻了，想說怎會遇到這種事（被性侵）。」阿龍回過神後，氣得想找王國華算帳，但Lulu拉住他，提醒老公，「王國華曾恐嚇要找兄弟對家人不利」，她很害怕，而且已報警，求老公先忍耐。

阿龍說，老婆是印尼華僑，來台嫁給他已近10年，雖已年近40，但至今仍外型亮眼，婚後外頭追求者不少，但為了養育年幼兒女，她仍扮好賢妻良母角色，絲毫不為外界所誘惑。

「老婆到《隔壁老王》上班後，回家就常提到老闆情緒控管有問題，說王男動不動就飆三字經給精神壓力，加上有員工受不了先離職，人力吃緊讓她的工作量更重。」阿龍心疼的說。

湯包名店「隔壁老王」老闆王國華遭前員工控訴任意飆罵、苛扣薪水，之後更威脅「要對家人不利」性侵得逞。（圖／翻攝臉書）

9月初，阿龍代老婆致電王國華詢問薪水如何給付，王國華竟以「8月最後一天沒來上班算曠職」，另外還有遲到、請假等，並誣指Lulu離職後「店裡有東西不見要賠」，言下之意不想付薪水，雙方為此起口角，「他（王國華）在電話裡也是對我一連串三字經，還說要找道上兄弟對付我，我也不甘示弱回嗆會找警察。」

但阿龍萬萬沒想到，這通電話吵完後，王國華事後竟私訊Lulu把她亂罵一頓，再以「來領薪水」為由，誆她單獨前往並性侵，「我太太曾有『產後憂鬱症』，花了很大功夫就醫後，這些年終於較穩定，但這件事（性侵）發生後，最近她不僅病情復發，甚至更嚴重，好幾次看來想輕生，我邊上班都要邊提心吊膽，隨時打電話關心她。」阿龍擔憂的說。

Lulu提供對話紀錄，顯示王國華不滿Lulu老公幫忙追討薪水，表示「最好注意點」「是打跟我嗆的人」，最後要Lulu獨自來領薪水。（圖／讀者提供）

對此，《隔壁老王》負責人王國華表示，性侵一事是被「誣告」，所有細節不方便多說，已委任律師處理。其律師江曉俊表示，女方（Lulu）以前就和王國華有過一夜情，案發當天雙方也是合意性交，有員工還看到之後二人在聊天等，會請該員工當證人對Lulu提出「誣告」。

王國華曾是憲兵特勤「夜鷹部隊」退役，轉作餐飲業後擁有多家分店，沒想到卻是會性侵員工的惡狼。（圖／翻攝臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)