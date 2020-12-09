涉入「SOGO行賄案」被收押的立委陳超明，12月4日以500萬元交保，同案被告立委蘇震清和廖國棟等人，卻仍身陷牢籠。蘇震清目前已遭押4個多月，11月20日，台北地方法院首次提訊蘇時，其律師團察覺「太平洋流通公司」前董事長李恆隆的8月10日偵查庭自白筆錄，相關錄音檔竟有長達6小時雜訊。

當時，檢察官當時淡然宣稱，另有一套獨立偵查錄音設備可供檢驗。然而12月1日，蘇震清妻子廖靖汝又控訴檢方口中的「另一套獨立偵查錄音」中，同一時段竟然「一片空白」，甚至連雜訊都沒有。蘇震清得知此事後，質疑關鍵證詞的錄音出現「人為遮蔽」，明顯有羅織入罪之嫌，隨即透過律師團聲明絕食，抗議司法不公。

一名綠營人士驚爆，李恆隆錄音檔「消音」的部分，內容是關於跨黨派30多位前任與現任立委，涉入SOGO案的「角力」，內情足以讓政壇大地震。其中，更有一段偵訊「殘留」的片段中，「李恆隆曾提及一名從立委轉任縣市首長的大咖涉案，接著提到另一名重量級立委時，檢察官立刻喝斥『我是在跟你談蘇震清，不要講別的』，檢方急於轉移話題，實在格外詭異。」

偵辦SOGO行賄案過程中，檢察體系屢被質疑受政治力影響。（圖／林世傑攝）

此外，「SOGO行賄案」還扯出下屆屏東縣長選舉的政治角力、閣揆蘇貞昌打算剷除假想敵的野心，凶狠內鬥猶如前檢察總長黃世銘洩密案的翻版！

本刊兩次電洽李恆隆律師杜英達，尋求查證SOGO案偵查過程的傳聞，杜英達的助理表示，會轉達本刊記者問題，但直至截稿前未回覆。針對蘇貞昌是否在去年就掌握SOGO相關案情，行政院發言人室回應，「全案已進入司法程序，行政院沒有回應。」

SOGO行賄案關鍵錄音檔疑似遭「消音」，立委蘇震清妻子廖靖汝開記者會淚灑抱屈。（圖／周志龍攝）

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(中時新聞網)