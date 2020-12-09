再度君臨天下的湖人球星詹姆斯(LeBron James)認為今年被關在奧蘭多「泡泡」拿下的這一冠相當艱困，甚至是NBA史上第2困難的總冠軍。詹姆斯前日在播客對老戰友傑佛生(Richard Jefferson)吹噓：「史上最難的兩座總冠軍都是我拿的。」

詹姆斯說：「我很確定的是，NBA總冠軍賽史上最艱困的兩次總冠軍，我都是其中的勝方。2016年騎士從1勝3負下逆轉金州勇士，以及在泡泡裡的這一次(湖人贏熱火)。」

依照詹姆斯的定義，打敗例行賽73勝9敗的勇士，並且在對手聽牌劣勢下大逆轉，肯定是史上最艱難的總冠軍。該年詹姆斯在總冠軍賽的5項攻守數據為29.7分、11.3籃板、8.9助攻、2.6抄截、2.3阻攻全都是兩隊最高，是史上唯一達到這項成就的人。

勇士當年並非不可擊敗，他們在西區決賽被雷霆打到1勝3負劣勢，最後才驚險逆轉，換言之雷霆在前4戰的表現比騎士更好。然而騎士此戰極為戲劇化，季外還間接催生了勇士的超級軍團。

至於在泡泡裡的這一冠，雖然被迫與外界隔絕又失去主場優勢，但敵我雙方的條件是相同的，湖人並不會比對手辛苦。加上熱火顯然不是湖人的對手，要說這是史上最難的總冠軍戰還有待商榷。

(中時新聞網)