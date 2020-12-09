【1】拜登不簽新協議 蔡續爭取合作

美總統當選人拜登日前指出，美國國內環境獲強化前，不跟任何人簽署任何新貿易協議。不過蔡總統昨仍表示，政府會持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化台灣在區域及全球經濟的參與。當外界批評「萊豬白吞了」，經濟部次長王美花昨在立院表示，拜登上任得先解決國內問題，「我們應將心比心。」

【2】領隊登山迷航 急PO臉書求救

北部某大學登山社24名學生，本月4日前往尖石鄉標高1789公尺的芝生毛台山登山，董姓領隊6日發現帶錯路迷失方向，在臉書向「樂山登山協會」教官劉昆耀求救，劉看到訊息後通報，新竹縣消防局第二大隊集結山搜人員歷經17個小時，尋獲24人平安送到登山口。

【3】日本最大水產市場 驚爆群聚感染

為防堵新冠疫情持續蔓延，南韓當局8日表示，政府已透過世界衛生組織（WHO）的COVAX新冠疫苗計畫，獲得1000萬劑新冠疫苗，同時向海外藥廠預訂3400萬劑，以確保全國有88％的人口可以接種疫苗。日本急著振興經濟，但疫情仍相當嚴峻，全國最大水產市場豐洲市場已累計160人確診，市場卻照常營業。

【4】終止連9跌 11月物價年增0.09％

行政院主計總處昨公布11月消費者物價指數（CPI）年增為0.09％，終止先前連續9個月下跌後，首度轉正成長；主計總處表示，主要是蔬菜上漲11.41％、機票上漲21.71％所致。根據11月物價查價結果顯示，蔬菜價格明顯上漲，主要是去年蔬菜盛產，比較基期較低，其中，蒜頭大漲6成、包心白菜、敏豆、番茄、高麗菜等，漲幅都在3、4成以上。

【5】為妻慶生再次求婚 宥勝就怕戒指神隱

已婚5年多的宥勝，日前趁著老婆小嫺生日，再次拿著戒指下跪求婚告白，他8日與林予晞、謝怡芬（Janet）及黃尚禾等人宣傳HBO影集《戒指流浪記》，表示婚姻有不同階段，今年又是特別的1年，現在全家人仍居無定所，未來還有很多想像，所以才以那樣形式為老婆慶生，希望未來攜手走下去，他日前因擔心會上演真實版「戒指流浪記」，還刻意先把戒指放朋友身上。

(中時新聞網)