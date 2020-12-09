台北高等行政法院7日駁回中天新聞提出的假處分聲請，民進黨立委高嘉瑜認為，政府沒有讓民眾感覺到NCC委員確實有獨立行使職權，並獻唱招牌歌曲《隱形的翅膀》，引發同黨議員王浩宇不滿，但台北市議員羅智強肯定高嘉瑜的勇氣，「她是民進黨內，少數還記得鄭南榕的人」。對此，王浩宇再度開轟，狠酸高嘉瑜。

高嘉瑜7日在中天政論節目「頭條開講」中表示，政府在關中天台整個溝通以及讓民眾理解的地方，都讓人不能接受，在審查制度上，真正判定是否關台的NCC委員，是否有真正獨立行使職權，這都會遭人質疑，並應主持人邀請，臨時起意獻唱隱形的翅膀，為中天加油打氣。此舉讓王浩宇不滿，在臉書開嗆「嘉瑜妳真的是笑死人，不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到」。

羅智強佩服高嘉瑜的勇氣，認為她不以黨派廢言。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強則是佩服高嘉瑜的勇氣，不以黨派廢言，為這件事情要給她一個讚，高嘉瑜擔憂NCC的獨立性、強調新聞自由的標準，應該對每一個電視台都一樣，不解為什麼這樣天經地義的事，到了王浩宇口中，變成「背叛民進黨的核心價值」？

對於藍營「支持高嘉瑜、罷免王浩宇」，讓王浩宇忍不住在臉書狠酸，「恭喜高嘉瑜委員，連國民黨都支持妳了！真的是民進黨的最後良心、真的是唱歌好好聽、真的是好愛乾淨好棒棒！」

網友對此看法兩極，有人表示「高嘉瑜有時候很可愛」「越來越欣賞高嘉瑜了」，肯定高嘉瑜說真話的勇氣，但也有人認為，「她吵死人了，誰能給她一張罰單啊」「應該開除黨籍」「難怪跟柯文哲這麼要好，原來全是政治變色龍」。

王浩宇狂酸高嘉瑜，是民進黨最後良心、唱歌好好聽。（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)