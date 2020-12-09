《其他電子》耕興協助Broadcom取得全球首張Wi-Fi 6E FCC證書

耕興(6146)協助Broadcom拿下美國FCC全球首張Wi-Fi 6E證書，也有助於公司未來搶進全球Wi-Fi 6E新產品檢測商機。

美國FCC公告核准通過最新Wi-Fi 6E裝置，除了在公告內容中表示，這是FCC史上首次授權行動裝置基於委員會新標準及法規下提供6 GHz頻段的服務，更強調期待Wi-Fi 6將能夠比現行標準表現2.5倍以上的快速，提供全美國消費者在家工作或做生意時信賴度大幅提升的Wi-Fi性能表現。

耕興表示，此次協助Broadcom取得全球第一件Wi-Fi 6E FCC證書，主要來自於本身測試能力與技術的大幅提升，突破Wi-Fi 6E測試指南中許多全新測試項目的挑戰。像是在Contention Based Protocol(CBP)方面，耕興可以完美模擬現有使用者訊號，能夠在5.925-7.125 GHz頻帶中運行的室內AP、從屬設備和客戶端設備必須使用CBP的技術，例如「Listen before talk」，藉此避免與共享該頻段的現有設備發生同頻道干擾，滿足新測試要求。充分說明耕興不但已經具備完整跟晶片廠商合作的測試能力，更具備豐富的實務經驗順利協助客戶產品在最短時間內取得證書。

(時報資訊)