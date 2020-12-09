金管會為推動資本市場發展，並因應環境、社會及治理（ESG）永續發展、數位科技及高齡社會等3大趨勢，宣布正式啟動「資本市場藍圖」，目標3年內陸續推動實行25個重點項目、共82項具體措施，以打造具前瞻性與國際競爭力的資本市場。

金管會9月底已先公布「資本市場藍圖」架構，敲定強化發行市場功能、支援實體經濟發展，活絡交易市場、提升效率及流動性，吸引國內外資金參與、提高市場國際能見度，提升金融中介機構市場功能及競爭力，鼓勵金融創新與多元金融商品發展等5大策略。

而據此研擬的82項具體措施，可歸類為強化資本市場籌資功能、推動ESG永續發展、活絡交易市場並提升交易資訊透明度、結合金融科技進行數位轉型、推動券商發展投銀業務、推動國人退休準備平台、建立店頭衍金商品集中結算機制、強化投資人保護等8大主題。

其中，在活絡台股交易部分，除了預計明年6月30日上路的股票造勢者制度外，金管會將於明年上半年檢視10月上路的盤中零股交易成效，包括考量縮短集中競價撮合時間、研議開放盤中零股當沖及信用交易等可能性，預期「盤中零股交易2.0」最快2022年上路。

提升台股交易資訊透明度方面，為避免盤前大量棄單的「虛張聲勢」狀況影響市場穩定度及資訊透明度，金管會將研議盤前一段時間將不可取消委託單，以及增加處置期間資訊揭露、增加不同範圍的市價委託單等可行性，預計最快2023年研議出爐。

同時，金管會規畫建置結合退休理財、投資服務與公益活動的「退休準備平台」，提供包括退休教育、缺口試算、嚴選基金、下單導引、提撥經費、社會公益等內容，透過提供一站式服務、漸進式引導國人自我規畫退休理財方案，預計明年中上路推出。

針對複委託交易部分，金管會去年開放投資人可藉由券商複委託「定期定股」買國外股票，惟因採股數投資不易確認每月投入金額，迄今反應不如預期。對此，金管會研議比照台股，讓投資人亦可「定期定額」買國外股票，預計明年開放上路。

(時報資訊)