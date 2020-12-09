考量新冠疫情警報尚未完全解除，電信業超前部屬，龍頭中華電(2412)以及台灣大(3045)、台灣之星都已經確定不辦尾牙，改由內部各單位分散舉辦。

中華電表示，由於時序進入冬季，大規模聚餐恐造成人潮長時間近距離接觸，易引發接觸感染，在關懷員工健康的優先考量下，今年尾牙將取消大規模集會，改由內部各單位分散舉辦，舉行方式將隨時遵照疫情指揮中心的最新指示辦理，員工關心的尾牙抽獎活動，也將改採線上直播抽獎的方式進行。

中華電董事長謝繼茂表示，感謝同仁一年來的打拚與辛勞，雖然尾牙餐會因防疫緣故改為小規模舉辦，但公司感謝員工的心意不變，尾牙獎項與相關福利完全不縮水，想看加碼的同仁請記得加入線上抽獎直播！

中華電此次尾牙感恩餐會採分散舉辦的方式因地制宜，配合中央疫情指揮中心防疫最新措施，內部要求現階段每梯次聚餐人數以100人為限，且隨時依最新的防疫指示機動調整。此外，過往同仁最期待的尾牙抽獎，今年也改採替代性對策，以線上直播的方式照常舉行，不僅福利不縮水，員工也可以不受地理與時間限制，一起同歡。

另外，另一家電信商台灣大日前也公布，考量國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，且境外移入病例持續增加，為顧及同仁安全，台灣大取消大型尾牙，改由各單位自辦餐敘。

除中華電、台灣大外，台灣之星確定不舉辦全員尾牙，不會有集中性全員的尾牙活動，但屆時會視明年初國內疫情情況，可能採分區或分部門的形式進行。

(時報資訊)