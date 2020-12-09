金管會正式核發由日本樂天銀行與國票金(2889)合資成立的樂天國際商業銀行營業執照，也是三家網銀中，首家取得銀行營業執照的純網路銀行。先前國票金法說會上指出，在取得金管會核發的營業執照後，預計今年底前內部試營運，之後正式對外開業。

樂天國際商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會於日前完成全部書面及實地審查作業，昨日核發營業執照。至於另外兩家獲許可設立的純網路銀行，亦正積極準備開業相關事宜。

金管會2018年宣布開放無實體分行的純網銀申請，2019年7月底核准台灣首批純網銀籌設，三家獲准名單除了樂天國際商銀，還有Line與台北富邦銀行等國內多家銀行合資的連線銀行，以及中華電信與兆豐銀行、新光集團等合作的將來銀行。

樂天國際商業銀行初期開業營運項目，包括存款、轉帳、金融卡、小額信貸等，未來國票金旗下相關的財富管理產品，可以利用網銀通路銷售，而且日本樂天在台灣有基礎生態圈，包括電商平台、旅遊、電子書、信用卡等平台以及棒球隊，樂天也跟電商同業網家(8044)、電信商及百貨都有策略聯盟，共組生態圈伙伴，可展現客群需求，讓營運更有綜效。

(時報資訊)